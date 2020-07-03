Başbakan Merkel, eleştiriler üzerine maskeli ilk kez görüntülendi
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Başbakan Merkel, eleştiriler üzerine maskeli ilk kez görüntülendi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında maske takarak görüntülemediği için yapılan eleştirilerin ardından parlamentoda maske taktı.

Başbakan Merkel, eleştiriler üzerine maskeli ilk kez görüntülendi
03.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:05

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında maske takarak görüntülemediği için yapılan eleştirilerin ardından parlamentoda maske taktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e geçtiğimiz Pazartesi günü bir basın toplantısı sırasında gazeteciler tarafından 'Neden kamusal alanda maske takarak görüntülenmediği' soruldu. Başbakan Merkel gelen eleştirilerin ardından bugün parlamentoya giriş yaptığı sırada maskeli bir şekilde görüntülendi. Parlamentonun üst kanadı olan Bundesrat'a giren Merkel, Almanya'nın 1 Temmuz'da başlayan 6 aylık Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı kapsamında hazırlanan "EU2020" yazılı maske taktı.

Halka açık bazı yerlerde maske takmayı zorunlu kılan Merkel'e Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci tarafından neden halk arasında maske takarak görüntülenmediği soruldu. Merkel ise sosyal mesafe kurallarına uyarken maske takması gerekmediğini, ancak sosyal mesafeye uyulmayan durumlarda, alışveriş sırasında maske taktığını ifade etti. Gazetecilerin sorusunu gülümseyerek yanıtlayan Merkel, "Ama nereden alışveriş yaptığımı söylemeyeceğim" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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