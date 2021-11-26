Başbakan Merkel: "Belarus mülteci kozuyla AB'yi zayıflatmayı hedefliyor"

Görev süresi dolmasına az bir zaman kalan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus'un mülteci konusunda ilerleme sağlanmazsa daha fazla yaptırım uygulanacağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yi Berlin'de kabul eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya'ya Almanya adına tam dayanışma sözü verdi. Görüşmenin ana konusunu Almanya Polonya ilişkileri ve Polonya-Belarus sınırındaki durumu ele aldıklarını belirten Merkel, Belarus'un mültecilerle kullanarak AB sınırlarına saldırdığını Belarus'un Polonya-Belarus sınırında neden olduğu durumun sadece Polonya'yı istikrarsızlaştırmayı değil, aynı zamanda tüm Avrupa Birliği'ni zayıflatmayı da hedeflediğini vurguladı.

Belarus'un çıkardığı mülteci krizinin AB arasında bir mesele olduğunu bunu da Merkel, bunun Alexander Lukashenko ile yaptığı telefon görüşmeleri sırasında dile getirdiğini söyledi.

Merkel, mevcut mülteci sorununda Rusya ile ne ölçüde bağlantı olduğunu Lukashenko ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki yakın ilişkinin bilindiğini, bu nedenle son zamanlarda Putin ile görüşmeye çalıştığını söyledi. Moskova tarafında da, "Mültecilerin içinde bulunduğu insani durumun istismar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Belarus'a ek olarak, Ukrayna'daki durum da görüşmede ele aldıklarını belirten Merkel, Merkel, Rusya Devlet Başkanı ne de Rusya Dışişleri Bakanı'nın görev süreleri sona ermeden Normandiya formatında başka bir üst düzey toplantı yapmaya hazır olmamasından çok üzgün olduğunu söyledi. - BERLİN

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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