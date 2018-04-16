Başbakan Lyıldırım: "Türkiye, 'Dünya Alt Yapı Gelişmişliği' Sıralamasında 39'uncuydu, Şuanda 9'uncu...

Başbakan Binali Yıldırım, "2003 yılının başında Türkiye, 'Dünya alt yapı gelişmişliği' sıralamasında 39'uncuydu. Şuanda 9'uncu sırada. Gelişmiş ülkelerin içerisine Türkiye şuanda alt yapı gelişmişliği bakımından zaten girmiş durumda. Bir çok gelişmiş ülkeden daha iyi alt yapımız var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük binasında düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panele katıldı. Başbakan Yıldırım, "Aradan bir yıl geçmiş, kampanyalarda konuştuklarımız daha dün ki gibi aklımızda" ifadelerini kullandı.

"Her ile üniversite açıyorsunuz bunlar tabela üniversitesi diye bizi tenkit ettiler"

Türkiye'nin yüksek öğretin konusunda son 15 yılda geldiği noktayı anlatan Başbakan Yıldırım, "Hemen bütün illerimizde üniversite kuruldu. Bazı illerimizde 8-10 tane üniversite var, dolayısıyla 72 üniversiteden 186 üniversiteye çıktık. Herhalde bu hafta içerisinde de 8- 10 tane üniversite kuruluşunu daha mecliste görüşeceğiz ve böylece 200'e yaklaşmış olacak üniversite sayımız. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı 8 milyona yaklaştı. 8 milyon bir çok ülkenin nüfusundan daha fazla. Bazıları nam olsun şan olsun diye her ile üniversite açıyorsunuz bunlar tabela üniversitesi falan diye bizi tenkit ettiler ve etmeye devam edenler var. Şunu bilmenizi isterim üniversite insanların gidip bir şeyler öğrenmeleri, olaylara küresel bakış kabiliyeti kazanmaları.. Bunda ne zarar var anlayabilmiş değilim. Üniversite olan şehirler lig atlayan takımlar gibi bir konuma geliyor. Üniversite olmayan şehir artık hayal edilemiyor" şeklinde konuştu.

Batı ve Doğu- Güneydoğu arasındaki bölgesel kalkınma açığını kapatmak adına Biz AK Parti iktidarı süresince çok iş yapıldığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bölgesel kalkınma açığını kapatma yönünde çok iş yaptık. 2003 yılında doğu- Güneydoğu bugün terörün en yoğun mücadelesinin verildiği illerimizle daha gelişmiş batı illerimiz arasındaki fark çok fazlaydı. Örnek vermek gerekirse, milli gelir ortalama 3 Bin 200 dolar iken Doğu -Güneydoğu'da 500- 700 dolar arasındaydı. Milli gelirimiz 11 Bin dolara yaklaştığı bir durumda Doğu- Güneydoğu'daki ortalama milli gelir 6 bin 500 doların üzerine çıktı. Aradaki fark ciddi oranda kapandı. Doğu- Güneydoğu'ya biz geçtiğimiz 15 yılda alt yapı olarak, yaptığımız 16 bin 500 kilometrelik bölünmüş yolun 4 bin 500 kilometresini Doğu- Güneydoğu'ya yaptık. Dolayısıyla sayısal uçurumu ortadan kaldırıyoruz. Bunun toplumsal barışa kardeşliğe faydası var. geleceğe olan umuda, gençlerimizin geleceğe olan bakışlarına çok faydası var" diye konuştu.

"Türkiye, "Dünya alt yapı gelişmişliği" sıralamasında 39'uncuydu, şuanda 9'uncu sırada"

Dünya altyapı sıralamasında Türkiye'nin 39'uncu sıradan 9'unculuğa yükseldiğini belirten Başbakan Yıldırım, "2003 yılının başında Türkiye, "Dünya alt yapı gelişmişliği" sıralamasında 39'uncuydu. Şuanda 9'uncu sırada. Gelişmiş ülkelerin içerisine Türkiye şuanda alt yapı gelişmişliği bakımından zaten girmiş durumda. Bir çok gelişmiş ülkeden daha iyi alt yapımız var. Karayolu alt yapımız var. Havayolu alt yapımız var, demir yollarında Avrupa'nın altıncı hızlı trenine sahip olan ülkeyiz. Dünyada 11'inci sıradayız. Havacılıkta Avrupa'nın 2'inci sırasına yükseldik. Dünyanın en fazla ağı olan varış noktasına sahip havayolu şirketimiz var. 304 noktaya uçuyoruz. Daha geniş bir ağa sahip olan başka havayolu yok. Afrika'da sadece 45 noktaya doğrudan uçuş yapıyoruz. Biz göreve geldiğimizde sahra altına hiç uçuşumuz yoktu" dedi. - İSTANBUL