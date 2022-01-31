Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı
AA, Bilal Acar - Güncel
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilere ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilere ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.