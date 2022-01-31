Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilere ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.