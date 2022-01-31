Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı - Haberler
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Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı

AA, Bilal Acar - Güncel
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilere ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilere ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı.

Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı

Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı

Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosunda konuşma yapmak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan ayrıldı

AA / Bilal Acar - Güncel

Boris Johnson, Başbakanlık, Güncel, Haber

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