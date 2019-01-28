Başbakan Hamdallah Görevi Mahmud Abbas'a Devretti

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, hükümet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı. Fetih Hareketi Merkez Komitesinin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar ile bağımsız kişilerden oluşacak yeni bir hükümetin kurulması yönünde dün tavsiye kararı almasının ardından Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, hükümet yönetimini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bıraktı. Açıklama, Filistin Hükümet Sözcüsü Yussef al-Mahmud tarafından yapıldı. Mahmud, "Hamdallah hükümeti Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a devretti" dedi. Sözcü, Batı Şeria merkezli hükümetin yeni hükümet kurulması yönünde dün alınan tavsiye kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Rami Hamdallah, 2 Haziran 2013'te Abbas tarafından eski başbakan Selam Feyyad'ın yerine atanmış, 6 Haziran 2013'te de resmen göreve başlamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA