Başbakan Erdoğan Eskişehir'den Ayrıldı

Eskişehir'de sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, programını tamamlamasının ardından kentten ayrıldı.



Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 736'ncısı kutlanan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, ardından helikopterle Eskişehir'e gelmişti. Bir otelde sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, daha sonra Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren incelemelerinin ardından Yıldırım, uçakla Ankara'ya hareket etti. - ESKİŞEHİR