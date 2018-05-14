Başbakan'dan ABD'nin Kudüs Kararına Sert Tepki: Alçak Bir Katliam!

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da yaptığı açıklamada, "ABD malesef, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ASKERLERİ GÖZÜNÜ KIRPMADAN 43 MASUMU ŞEHİT EDİYOR"

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün ABD, Kudüs'te büyükelçilik açılışı için İsrail'le beraber Kudüs'te kutlama yapıyor. Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi halklarını, bağımsızlıklarını, işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak ve feryatlarını dünyaya duyurmak için genç, silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askerleri gözünü kırpmadan 43'e varan masum savunmasız Filistinliyi şehit ediyor. 2000'e yakın yaralı var. Bu alçakça bir katliamdır. Şiddetle kınıyoruz.

"ABD'NİN ALDIĞI KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bu açık bir tahriktir, açıkça Filistin'i yok sayıp haklarını hukuklarını gasp etmektir.

ABD malesef, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bu bakımdan Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kardeşlerimizin yanındayız. ABD kendi iç yangınlarını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayretindedir.

"İSLAM DÜNYASI TEK YÜREK OLMAK ZORUNDADIR"

İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir.

Filistinli şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Türk milletinin, dayanışmasının, kardeşliğinin ve Türk devletinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi, bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim.