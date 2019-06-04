Başbakan Conte: Eğer müsaitse Roma teknik direktörü olabilirim

İtalya'da aşırı sağ-popülist koalisyon hükümetinin başbakanı Giuseppe Conte, birçok konuda anlaşmazlık yaşayan, aynı zamanda başbakan yardımcıları olan iki parti liderine ültimatom vererek, 'geçimsizliği' bırakma çağrısı yaptı. Conte, "Ya bu hükümet görev süresi bitene kadar ayakta kalır ya da görevi bırakırım. Bana en kısa sürede açıkça birlikte devam edip etmeyeceğinizi bildirin" dedi.





İtalya'da 'Değişim Hükümeti' adıyla, üç aylık konsültasyonların ardından tam bir yıl önce 5 Yıldız Hareketi ve Lig koalisyonuyla doğan hükümetin düşmesi beklentilerinin artmasına neden olan taraflar arasındaki tartışmalara Başbakan Giuseppe Conte'den sert tepki geldi.





"Çok önemli açıklamalar yapacağım" diyerek sosyal medya hesabından duyurduğu dün akşamki basın toplantısında aşırı sağdaki Lig lideri, İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile 5 Yıldız lideri, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'ya çağrı yapan Conte, "Bu hükümete devam mı yoksa erken seçim mi istiyorsunuz? İki siyasi güçten de hangi yönde seçim yapacaklarına dair net ve hızlı bir cevap bekliyorum. Çünkü artık bu ülke bekleyemez" diye konuştu.





Conte, borsanın kapanmasının hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, bu durumun netlik kazanmaması halinde görevi Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya devredeceğini söyledi.





"ÇATIŞMALI ORTAMDA DEVAM ETMEK ÇOK ZOR"





Koalisyon ortaklarının, yıl içinde yapılan bazı bölgesel, yerel ve mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin havasından halen çıkamadığını belirten Conte, "Bu kampanyalar, hükümetimize bölünmüş havası verdi. Bu durum, hükümetimizin gerçek hedeflerini saptırıyor" dedi.





"Hükümet ortaklarına net cevap vermeleri için ne kadar süre tanıyorsunuz?" sorusuna Conte, "Süre veremem, ancak çok uzun bekleyemem" diye karşılık verdi.





Ülkenin hassas konularının bu çatışmalı ortamda çözülemeyeceğini dile getiren Conte, "İlk yılın ruhunu tekrar yakalamalıyız. Aksi halde devam etmek çok zor" ifadesini kullandı.





Kritik basın toplantısı, AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya'ya 3.5 milyar Euro para cezası verebileceği iddialarının gölgesinde gerçekleşti.





"ROMA TEKNİK DİREKTÖRÜ OLURUM"





Bu arada, hükümetin düşmesi halinde yeni bir parti kurup kurmayacağı ya da 5 Yıldız'dan aday olup olmayacağı sorulan Başbakan Conte, "Eğer müsaitse Roma teknik direktörü olabilirim" diye espri yaptı.





Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini liderliğindeki Lig partisi, geçen yıl mart ayındaki genel seçimlerde elde ettiği yüzde 17 oyunu, AP seçimlerinde yüzde 34'e çıkararak, ülkede birinci parti konumuna yükselmişti. Böylece diğer hükümet ortağı 5 Yıldız, bu konumunu Lig'e kaptırarak, hem yerel hem de AP seçimlerinde ciddi oy kayıpları yaşamıştı.





Bu durum, hükümette 'çoğunluk' tartışmalarını beraberinde getirirken, bazı uzmanların, sonbaharda erken seçime gidilebileceği yorumlarına yol açmıştı.





Öte yandan, Başbakan'a cevap veren Salvini, kendilerinin bu hükümetle devam etmek istediklerini belirtti.





Luigi Di Maio da aynı yönde açıklama yaparak, Salvini'nin ve partisinin artık kendisine ve bakanlarına saldırılara son vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

- Çakır