Başbakan Binali Yıldırım, "Yarın Son Kanun Hükmünde Kararnamemizi Yayınlayacağız ve Orada Terörle...

Başbakan Binali Yıldırım, "Yarın Son Kanun Hükmünde Kararnamemizi Yayınlayacağız ve Orada Terörle...

IHAAW112548-SIY/05-07-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım,

IHAAW112548-SIY/05-07-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi. 05.07.2018 11: 25: 48 TSI
NNNN - ANKARA

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