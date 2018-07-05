IHAAW112548-SIY/05-07-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi. 05.07.2018 11: 25: 48 TSI

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