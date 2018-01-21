IHAAW122019-SIY/21-01-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, "Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz" dedi. 21.01.2018 12: 20: 19 TSI

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