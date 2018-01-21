Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Yeni Bir Göç Dalgasına Hazırlıklı Olduğunu Belirterek, "Yeni...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Yeni Bir Göç Dalgasına Hazırlıklı Olduğunu Belirterek, "Yeni...

IHAAW122019-SIY/21-01-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, “Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Yeni Bir Göç Dalgasına Hazırlıklı Olduğunu Belirterek,

IHAAW122019-SIY/21-01-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, "Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz" dedi. 21.01.2018 12: 20: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

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