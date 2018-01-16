Başbakan Binali Yıldırım, Taşeron Düzenlemesine İlişkin, "(Kapalı Grup Toplantısı) Taşeronlarla...

IHAAW195147-SIY/16-01-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin, "(Kapalı grup toplantısı) Taşeronlarla ilgili çıkardığımız düzenlemenin detayları anlatıldı. (KİT'lerle ilgili durum) Buradaki çalışanların memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Sahibi hazine. Hazine bunlara kadro verecek. Bu kadrolara da vasıflı elemanlar, taşeronlar istihdam edilecek. Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak" dedi. 16.01.2018 19: 51: 47 TSI

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