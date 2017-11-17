Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta



ŞIRNAK - Başbakan Binali Yıldırım çeşitli ziyaretler gerçekleştirip açılışlara katılmak üzere Şırnak'a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere Ankara'dan özel uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. Beraberindeki bakanlarla birlikte havalimanından helikopterle Şırnak merkez Namaz Dağı'nda bulunan üs bölgesine geçen Başbakan Yıldırım, bölgede incelemelerde bulundu. Bestler Dereler bölgesine bakan askeri üs bölgesi olan Namaz Dağı'nda incelemelerini tamamlayan Başbakan ve beraberindeki heyetin daha sonra Şırnak merkeze geçeceği ve cami açılışı yaparak halka seslenmesinin beklendiği belirtildi.