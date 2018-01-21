Başbakan Binali Yıldırım, Sınır Ötesindeki Terör Örgütü Tarafından Kilis'e 6 Roket Atıldığını, 2...

Başbakan Binali Yıldırım, Sınır Ötesindeki Terör Örgütü Tarafından Kilis'e 6 Roket Atıldığını, 2...

IHAAW122716-SIY/21-01-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis’e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Sınır Ötesindeki Terör Örgütü Tarafından Kilis'e 6 Roket Atıldığını, 2...

IHAAW122716-SIY/21-01-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis'e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi. 21.01.2018 12: 27: 16 TSI
NNNN - İSTANBUL

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et