Başbakan Binali Yıldırım, Sınır Ötesindeki Terör Örgütü Tarafından Kilis'e 6 Roket Atıldığını, 2...
IHAAW122716-SIY/21-01-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis’e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi.
IHAAW122716-SIY/21-01-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis'e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi. 21.01.2018 12: 27: 16 TSI
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