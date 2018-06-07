Başbakan Binali Yıldırım Samsun'a Gelecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın daveti üzerine Samsun'a geleceği bildirildi.

Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım'ın Kars ve Ardahan mitinglerine katılan Karaaslan, Samsunluların Başbakan Binali Yıldırım'ı çok özlediğini ve Samsun'da kendilerini görmekten mutlu olacaklarını belirterek, Yıldırım'ı kente davet etti.

Açıklamada, seçim çalışmaları nedeniyle gezilerini sürdüren Başbakan Yıldırım'ın, 12 Haziran'da Amasya programının ardından Samsun'a gelerek sahurda vatandaşlarla buluşacağı duyuruldu.