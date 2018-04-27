IHAAW210446-SIY/27-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, ortak yayında yaptığı konuşmada, "Abdullah Gül aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Abdullah Gül 'ben partimin yanındayım' demeliydi. Ben partimin emrindeyim demesini beklerdim" dedi. 27.04.2018 21: 04: 46 TSI

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