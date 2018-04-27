Başbakan Binali Yıldırım, Öğrenci Affıyla İlgili, "Teröre Bulaşmamış, Sadece Öyle veya Böyle Ailevi...

Başbakan Binali Yıldırım, Öğrenci Affıyla İlgili, "Teröre Bulaşmamış, Sadece Öyle veya Böyle Ailevi...

IHAAW220439-SIY/27-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, öğrenci affıyla ilgili, “Teröre bulaşmamış, sadece öyle veya böyle ailevi nedenler gibi sebeplerle okuldan uzak kalmışlarsa bunlara bir imkan sağlanmasını istiyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Öğrenci Affıyla İlgili,

IHAAW220439-SIY/27-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, öğrenci affıyla ilgili, "Teröre bulaşmamış, sadece öyle veya böyle ailevi nedenler gibi sebeplerle okuldan uzak kalmışlarsa bunlara bir imkan sağlanmasını istiyorum" dedi. 27.04.2018 22: 04: 39 TSI
NNNN - İZMİR

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