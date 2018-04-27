Başbakan Binali Yıldırım, Öğrenci Affıyla İlgili, "Teröre Bulaşmamış, Sadece Öyle veya Böyle Ailevi...
IHAAW220439-SIY/27-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, öğrenci affıyla ilgili, “Teröre bulaşmamış, sadece öyle veya böyle ailevi nedenler gibi sebeplerle okuldan uzak kalmışlarsa bunlara bir imkan sağlanmasını istiyorum” dedi.
IHAAW220439-SIY/27-04-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, öğrenci affıyla ilgili, "Teröre bulaşmamış, sadece öyle veya böyle ailevi nedenler gibi sebeplerle okuldan uzak kalmışlarsa bunlara bir imkan sağlanmasını istiyorum" dedi. 27.04.2018 22: 04: 39 TSI
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