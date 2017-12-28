Başbakan Binali Yıldırım Niğde'ye Geliyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın Niğde'de yapacağı ziyaret öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.



Başbakan Yıldırım, 13 Ocak Cumartesi günü Niğde'ye geliyor. Partisinin 6. Olağan İl kongresine katılacak.



Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, emniyet müdür yardımcıları ve Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile birlikte, kongrenin yapılacağı 5 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda ve çevresinde güvenlik incelemesinde bulundu. - NİĞDE