Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 Bin İmza Araştırılsın"...

IHAAW125359-SIY/03-05-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 bin imza araştırılsın" sözlerine ilişkin, "Bu Devlet Bahçeli'nin kendi değerlendirmesidir. Bunun hakkında yorum yapmam doğru değil" dedi. 03.05.2018 12: 53: 59 TSI

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