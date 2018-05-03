Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 Bin İmza Araştırılsın"...
IHAAW125359-SIY/03-05-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "100 bin imza araştırılsın" sözlerine ilişkin, "Bu Devlet Bahçeli’nin kendi değerlendirmesidir.
IHAAW125359-SIY/03-05-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 bin imza araştırılsın" sözlerine ilişkin, "Bu Devlet Bahçeli'nin kendi değerlendirmesidir. Bunun hakkında yorum yapmam doğru değil" dedi. 03.05.2018 12: 53: 59 TSI
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