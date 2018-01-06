Başbakan Binali Yıldırım Kırşehirliler Tarafından Coşkuyla Karşılandı

Nevşehir programı sonrası partisinin olağan kongresine katılmak üzere Kırşehir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, coşkuyla karşılandı



Otobüsle, Aşık Paşa Spor Salonu önüne gelen Başbakan Yıldırım, Kırşehirliler tarafından coşkuyla karşılandı. Özellikle Kırşehir Belediyespor taraftarlarının uzun süre yaptığı tezahüratlar dikkat çekti. Önce otobüs üzerinden halka seslenen Yıldırım, tüm AK Partililer olarak, 17 yıl önce yola çıktıkları heyecanı bugün de taşıdıklarını söyledi. Yıldırım, "2023 hedefine emin adımlarla gideceğiz. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Sorunlarımızı torunlarımıza havale etmedik. Milleti aziz bilerek hayallerini gerçeğe dönüştürerek bu günlere geldik. 17 yıl önceki heyecanımızla yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Otobüs üzerinde yaptığı konuşmanın ardından Başbakan Yıldırım, 6. Olağan Kongre için salona geçti. - KIRŞEHİR