Başbakan Binali Yıldırım, Kanal İstanbul Projesine İlişkin, "Buranın Hiçbir Şekilde Montrö ile...

IHAAW195358-SIY/16-01-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Buranın hiçbir şekilde Montrö ile ilişkilendirilmesi mümkün değil. Türkiye'nin egemenlik hakları dahilinde buraya başka bir yere kanal yapabilir. Buradan da deniz trafiğini yönlendirebilir, olay bu kadar açık ve nettir" dedi. 16.01.2018 19: 53: 58 TSI

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