Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki...
IHAAW194008-SIY/05-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangınla ilgili ihmal varsa gereğinin yapılacağını söyledi.
IHAAW194008-SIY/05-04-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Gaziosmanpaşa'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili ihmal varsa gereğinin yapılacağını söyledi. 05.04.2018 19: 40: 08 TSI
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