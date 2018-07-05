Başbakan Binali Yıldırım, "Gerek Çocuk İstismarı Gerekse de Hayvan Haklarına Yönelik Çalışmayı...

IHAAW114909-SIY/05-07-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Gerek çocuk istismarı gerekse de hayvan haklarına yönelik çalışmayı yaptık. Bunun hayata geçmesi an meselesi. Yeni hükümetin konuları arasında bu da olacak. Belki bu konu özellikle çıkaracağımız KHK'ya da uygunsa burada da değerlendirebiliriz" dedi. 05.07.2018 11: 49: 09 TSI

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