IHAAW152027-SIY/09-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Bölgesel kalkınmayı sağlamak ve bölgeler arası kalkınma açığını en aza indirme hedefimiz başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var. Bu paket, 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak. İhracatımıza 6 milyarın üzerinde ilave bir katkı olacak. İhracata sağlanan katkının yanı sıra en büyük meselelerimizden biri olan cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız, ihracat artışı ve ithalattaki azalma dolayısıyla 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak" dedi. 09.04.2018 15: 20: 27 TSI

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