IHAAW125012-SIY/03-05-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı aramaya devam etsin biz adayımızı milletimiz çoktan belirledi. Bizim adayımız milletin adayıdır, bizim adayımız milletin adamıdır. Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayımız olarak açıklıyoruz" dedi. 03.05.2018 12: 50: 12 TSI

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