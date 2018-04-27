Başbakan Binali Yıldırım, Bedelli Askerlikle İlgili, "Bakış Açımız Müspet. Ancak Şöyle Bir İstismar...

IHAAW220202-SIY/27-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, "Bakış açımız müspet. Ancak şöyle bir istismar olmamalı. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan belledi filan istismar edilecek bir konu gibi. Ancak bu da bir toplumsal talep. Buradan elde edilecek kaynak savunma sanayinde kullanılabilir" dedi. 27.04.2018 22: 02: 02 TSI

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