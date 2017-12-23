Başbakan Binali Yıldırım, Bartın'da
- Makam aracının gelmesi Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi Karşılama töreni Başbakanlık otobüsüne binmesi ve vatandaşları selamlaması BARTIN - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bartın 6.
- Makam aracının gelmesi
Başbakan Yıldırım'ın çocuklarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi
Karşılama töreni
Başbakanlık otobüsüne binmesi ve vatandaşları selamlaması BARTIN - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bartın 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.