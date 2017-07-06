Başbakan Binali Yıldırım: " (Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararı) Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir. O kararlar milletvekillerinin inisiyatifi ile oradaki grupların inisiyatifi ile konjonktürel şartlara göre alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz konu, Avrupa Birliği yönetim iradesinin düşüncesidir, Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin düşüncesidir, Avrupa Birliği üst yönetiminin düşüncesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır ve biz de ona göre kendi irademizi ortaya koyarız."