Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun...
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Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun...

IHAAW131528-SIY/07-02-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun oğlu Zerdeşt Miroğlu’nun Mardin’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun...

IHAAW131528-SIY/07-02-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun Mardin'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak. 07.02.2018 13: 15: 28 TSI
NNNN - ANKARA

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