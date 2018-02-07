Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun...
IHAAW131528-SIY/07-02-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun oğlu Zerdeşt Miroğlu’nun Mardin’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.
IHAAW131528-SIY/07-02-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun Mardin'de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak. 07.02.2018 13: 15: 28 TSI
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