Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti ile MHP İttifak Komisyonunun Yapacağı Toplantıya İlişkin,...

IHAAW195232-SIY/16-01-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti ile MHP İttifak Komisyonunun yapacağı toplantıya ilişkin, "Görüşsünler bir bakalım. Milli mutabakat. Yani partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek birlikte seçime gitmeleri, işin esası bu. Yapılacak düzenleme bu imkanı sağlama şeklinde olacak" diye konuştu. 16.01.2018 19: 52: 32 TSI

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