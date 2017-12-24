Başbakan Binali Yıldırım Adıyaman'da
Başbakan Binali Yıldırım Adıyaman'daADIYAMAN - Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlık uçağı ile partisinin ilk kongresine katılmak üzere Adıyaman'a geldi.
Başbakan Binali Yıldırım Adıyaman'da
ADIYAMAN - Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlık uçağı ile partisinin ilk kongresine katılmak üzere Adıyaman'a geldi.
Adıyaman ve Kilis'te Ak Parti'nin il kongrelerine katılacak olan Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlık uçağı ile Adıyaman Havalimanı'na geldi. Saat 12: 38'de uçağı inen Başbakan Yıldırım'ı burada kent protokolü karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlığa ait otobüs ile Ak Parti Adıyaman 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Adıyaman Kapalı Spor salonuna doğru hareket etti