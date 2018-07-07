Dün Son KHK Çıkacak, İhraçlar Olacak Diyen Başbakan: Uzadı Biraz

Başbakan Binali Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde başbakanlık muhabirleri ile bir araya gelmişti. Binali Yıldırım burada yaptığı açıklamada son KHK akşam açıklanacağını ve TSK ile Emniyet'ten ihraçların olacağını söylemişti ancak tüm Türkiye'nin merakla beklediği KHK açıklanmadı.

Bugün AK Parti Grubuna son kez başkanlık yapan Başbakan Binali Yıldırım, kendine bu konuyla ilgili yöneltilen soruya "Yeni KHK ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Uzadı biraz. Çıkacak." dedi.

"ERDOĞAN YEMİN EDİNCE GÖREVİM BİTİYOR"

Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor." dedi.

"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim." karşılığını verdi.

"UZADI BİRAZ"

Başbakan Yıldırım, "Yeni KHK'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım." yanıtını verdi.

"O ÇUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİ"

Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlarken, "Bilmiyorum, O Cumhurbaşkanımızın takdiri." ifadesini kullandı.

''SON KHK BU GECE YAYINLANIR'' DEMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde başbakanlık muhabirleri ile bir araya gelmişti. Yıldırım burada ,"Son kanun hükmünde kararnamenin (KHK) bugün yayımlanacağına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır. O, olağanüstü hal KHK'si. İki türlü KHK var, biri yetki kararnamesi, Meclisin verdiği yani Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına geçişi düzenleyen kararnameler var. Ondan bir tane çıktı, belki iki tane daha çıkacak ama bugünkü çıkacak olan 18 Temmuz'da sona erecek, olağanüstü hal sürecine ait bir kararname." diye konuşmuştu.

"TERÖRLE MÜCADELEDE ZAFİYET YAŞANMAYACAK"

"Kararnamede ihraçların olup olmadığına" ilişkin soru üzerine Yıldırım, burada ihraçların da olacağını söylemişti.

"KHK'de terörle mücadeleye ilişkin düzenlemelerin de olacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Doğru, ben burada, İl İdaresi Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda falan bazı yeni hükümler kondu. Bu hükümler çerçevesinde olağanüstü hal kalkmış olsa bile terörle mücadelede herhangi zafiyet yaşanmayacak. Böyle bir düzenleme var." demişti.

"İHRAÇLAR OLACAK"

Yıldırım, "KHK'de gözaltı süreleriyle ilgili düzenleme olup olmadığı" sorusuna, "Gözaltı süreleriyle ilgili de düzenleme var, başka konularda da var ama detay hatırlamıyorum." karşılığını vermişti.

"Kararnameyle hangi kurumlardan ihraçlar olacağına" ilişkin soruyu Yıldırım, "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı herhalde Emniyet ve TSK'dan." diye yanıtlamıştı.