Başbakan Binali Yıldırım'a Devrek Bastonu Hediye Edildi
Başbakan Binali Yıldırım'a Devrek Bastonu hediye edildiZONGULDAK - AK Parti Bartın İl teşkilatının kongresi için Ankara'dan hareket eden Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karşılandı.
Başbakan Binali Yıldırım'a Devrek Bastonu hediye edildi
ZONGULDAK - AK Parti Bartın İl teşkilatının kongresi için Ankara'dan hareket eden Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde karşılandı.
Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen karşılama töreninde Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öğretmenevi'nde protokol üyeleriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım'a Devrek simidi ikram edildi.
Milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette ilçenin sorunlarını dinleyen Başbakan Binali Yıldırım'a asaletin simgesi olarak kabul edilen Devrek Bastonu hediye edildi. Başbakan Yıldırım, Bartın'daki kongreye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.