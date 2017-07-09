Başbakan Binali Yıldırım 3. Havalimanı İnşaatını Havadan İnceledi

Başbakan Binali Yıldırım 3. Havalimanı İnşaatını Havadan İnceledi

Başbakan Binali Yıldırım 3. Havalimanı inşaatını havadan inceledi.

Başbakan Binali Yıldırım 3. Havalimanı inşaatını havadan inceledi