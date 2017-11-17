Başbakan Binali Yıldırım: '27 camimizi yıktılar, 70 camimizi hasarlı hale getirdiler' 'Bunların dini kutsalı da yok, Müslümanın mabede yıkılır mı' 'Bu alçak PKK terör örgütü masum insanı askeri, polisi, korucuyu, önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor'ŞIRNAK - Başbakan Binali...