'Başbakan Adnan Menderes'i Anma Koşusu' yapıldı - Haberler Spor
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"Başbakan Adnan Menderes'i Anma Koşusu" yapıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ilki düzenlenen "Başbakan Adnan Menderes'i Anma Koşusu"nda erkeklerde Abdurrahman Gediklioğlu, kadınlarda Sümeyye Erol birinci oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ilki düzenlenen "Başbakan Adnan Menderes'i Anma Koşusu"nda erkeklerde Abdurrahman Gediklioğlu, kadınlarda Sümeyye Erol birinci oldu.

Başbakan Menderes'in idam edilişinin 60. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmaya, 15-70 yaş arasındaki amatör ve profesyonel 120 sporcu kayıt yaptırdı.

Atatürk Kent Meydanı'nda başlayan 6 kilometrelik parkurdaki yarış sonunda erkeklerde birinciliği Abdurrahman Gediklioğlu, ikinciliği Ramazan Özdemir, üçüncülüğü Ufuk Arda elde etti. Kadınlarda ise birinciliğe Sümeyye Erol ulaşırken, Elif Dağdelen ikinci, Sabriye Güzelyurt üçüncü oldu.

Baygınlık geçiren amatör sporcuya ilk müdahaleyi Rektör Prof. Dr. Alemdar yaptı

Yarışa katılan emekli polis memuru Nevzat Kaya, bitiş çizgisine 10 metre kala baygınlık geçirdi. Kaya'ya ilk müdahale ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından yapıldı. Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin Menderes'in ismini taşıdığı için büyük onur duyduklarını söyledi. "Yeter söz milletindir" diyerek yola çıkan Menderes'in "demokrasi şehidi" olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Aldemir, "Vefatının üzerinden geçen 60 yıla rağmen merhum Menderes ve arkadaşlarının millet tarafından samimi bir şekilde hayır ve şükranla anılıyor olmasının gerisinde samimi duygular yatmaktadır." dedi.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de katıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Spor Haberleri
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Haber: 'Başbakan Adnan Menderes'i Anma Koşusu' yapıldı - Haberler Spor
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