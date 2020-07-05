Başbağlar şehitleri anıldı Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar köyü Kültür evi önünde düzenlenen törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Protokol konuşmalarının ardından programı şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA