Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı
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Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 27'nci yıldönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı
05.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:30

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 27'nci yıldönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar Köyü Kültürevi önündeki törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Törende ilk konuşmayı Köy Muhtarı Ali Akarpınar yaptı. Yaşadıkları katliamın üzerinden 27 yıl geçtiğini hatırlatan Akarpınar, Başbağlar köyü mazlumlarının yitirilen haklarını, kaybedilen canlarının kanlarının yerde kalmasını, meşru olarak mahkeme ve diğer kesimlerde aramaya devam ettiklerini söyledi.Daha sonra söz alan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Şu iyi bilinmelidir ki her rengin ve her mezhebin, kardeşliğin çatısı olan Anadolu'nun hoşgörü ve kardeşlik şehri Erzincan'dır. Dün karanlık planlarla 33 hemşehrimizi şehit edenler, Türkiye üzerinde mezhepsel, kültürel ve sosyal fay hatları oluşturmak isteyenler, sükutu hayale uğradılar. Bundan sonra da uğrayacaklar. Erzincan gaziler, şehitler toprağıdır. Şuna inanıyorum ki hain terör örgütü PKK tarafından köy meydanında diri diri yakılan vatandaşlarımız tarihi bir acının vesikası oldular" dedi.Daha sonra CHP Erzincan Milletvekili Kadim Durmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:  "Yedi iklimin ve dört mevsimin bütün özelliklerinin yaşandığı bu coğrafya elbette emperyalist güçleri çok rahatsız etmekte. Birçok planlar oynadılar ama hiçbiri tutmadı. Çünkü bizim mayamız insanlık, birlikte yaşama kültürü ve cumhuriyetin birer yurttaşı olmaktı. İşte bu tezgah 2 Temmuz'da Sivas'ta oynandı, baktı amaçları tutmuyor, emellerine ulaşamadılar, bu aziz millet oradaki yananların acısını paylaştı, bağrına bastı. Birbirine daha da kenetlendi, bu onları rahatsız etti. Aynı ayın beşi akşamı hepimizin de bildiği gibi Başbağlar'da bir akşam ezanında 33 cana vahim, acı kahpe ve kalleşçe kurşunlar bu acıyı yaşattı."Madımak ve Başbağlar'da birilerinin operasyon çekmek istediğini belirten Vali Mehmet Makas ise şunları söyledi: "Bir ve beraber olduğumuzda tüm dünyada söz sahibi oluyoruz, birilerinin hesabını bozuyoruz. Birileri 2 Temmuz'da Madımak'ta, 5 Temmuz'da Başbağlar'da operasyona çekebiliyor. Biz bir ve beraberiz, Madımak'ta hangi el o işi örgütlediyse, Başbağlar'da da aynı el örgütlemiştir. Bizim bir tane vatandaşımızın burnu kanıyor ise Sivas'ta da aynı acıyı yüreğimize kadar hissediyoruz. Başbağlar'da da aynı acıyı hissediyoruz. Bizim birbirimizi sevmemek gibi bir lüksümüz yok. Asırlardır sevdik ve sevmeye de devam edeceğiz. Et ve tırnak gibiyiz, Sivas'ı Erzincan'dan, Hakkari'yi Edirne'den, Artvinli kardeşimizi Karadenizli'den ayırma ihtimalimiz ve imkanımız yok. Her birinin derdi ile dertlenmede mükellefiz. Çünkü tarih bu millete adaleti dağıtmak adına, bir misyon, bir görev yüklemiştir. Başbağlar'daki tüm kardeşlerimizin acısını hücrelerime kadar hissediyorum. Daha önce de belirttim, bu kardeşiniz bu bölgede asteğmen olarak görev yapmış, Başbağlar'ı beklemiş bir kardeşinizdir. O gün asker olarak bekledik, dün kaymakam olarak bekledik, bugün itibariyle vali olarak bekliyoruz. Şunu biliyoruz ki biz bu milletin bir neferiyiz, bir bekçisiyiz ve milletimizin de emrindeyiz."Konuşmaların ardından şehitliğe geçen protokol üyeleri şehitlik önüne karanfil bırakıp, dua etti.

Kaynak: DHA

Manşet

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