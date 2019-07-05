Başbağlar katliamı 26. yılı: Türkiye'yi yasa boğan 1993 Temmuz'unda neler yaşandı?
Başbağlar katliamının 26. yıldı: Türkiye’yi yasa boğan, 33 kişinin hayatını kaybettiği katliam nasıl gerçekleşti ?
Türkiye'de, 1993 yılının Temmuz ayında meydana gelen iki katliam, ülke tarihinin en acı hatıraları olarak kayda geçti.
2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas'ta bulunan yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişi, kaldığı otelde yakılarak öldürüldü. Bu katliamın ardından üç gün sonra ise Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup tarafından düzenlenen baskında 33 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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