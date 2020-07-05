Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı
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Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 27. yılında törenle anıldı.

Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı
05.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:40

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 27. yılında törenle anıldı.

Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen anma törenine, gencinden yaşlısına çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajlarının okunduğu törende konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, Başbağlar katliamını unutmanın, yaşanan acıyı tarifin mümkün olmadığını söyledi.

Ülkenin bütünlüğüne ve kardeşliğine kastedenlerin gök kubbe altında rahat bir gün görmeyeceğini belirten Makas, "Allah bir daha bu günleri bize yaşatmasın. Milletimize buradan haykırıyorum. Başbağlar olayına karışan kim varsa, yakalanması gereken yakalandı. Bu devlet gerekeni yapmıştır. Soruşturması devam edenler de er ya da geç gereken cezayı alacaktır." dedi.

Makas, asırlardır var olan birlik ve beraberliklerini kimsenin bozamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak bizim girdiğimiz veya zaferlerle aldığımız toprakların hepsinde hoşgörü hakim olmuştur. Gittiğimiz her yerde herkesin din, inanç, örf ve adetini yaşama özgürlüğü vardır. Bizim birbirimizi sevmemek gibi bir lüksümüz yok. Asırlardır sevdik, sevmeye devam edeceğiz. Başbağlar'daki kardeşlerimizin acısını tüm hücrelerime kadar hissediyorum. Burada asteğmen olarak görev yapmış bir kardeşinizim. Bir gün asker, bir gün kaymakam olarak bekledik. Bugün de vali olarak bekliyoruz. Bu milletin birer neferi olarak beklemeye devam edeceğiz. Madımak ve Başbağlar'daki şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

"Bu bayrak ebediyete kadar dalgalanacak"

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliği bozmak için her yolu denediğini vurguladı.

Başbağlar katliamının kalplerde derin izler bıraktığını aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Yüreğimizde bir sızı gibi hissettiğimiz Başbağlar katliamında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütü, milli birlik ve kardeşliğimizi yontmak için kurulmuş en derin örgüttür. Bilindiği üzere 2 Temmuz'da Sivas'ta sergilenen oyun 3 gün sonra Başbağlar katliamı ile devam etmiştir. Bu milletin birliğine, dirliğine kasteden bölücüler maksatlarına ulaşamayacaklardır ve ulaşamadıklarını da görmüşlerdir. Bu toprakların mayası kardeşliktir. Bu bayrak ebediyete kadar dalgalanacak ve bu millet birlikte yaşayacaktır. Terör ve destekçileri hiçbir zaman bu topraklarda amaçlarına ulaşamayacaktır. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenler ne yaparlarsa yapsınlar, hangi alçak yöntemlere başvururlarsa vursunlar başarısız olacaklardır."

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise katledilen 33 kişinin tek gayesinin çocuklarının rızkı için hayatlarını idame ettirmek olduğunu ifade etti.

Şehit edilenlerin hiçbirinin ideolojik düşüncesinin olmadığına işaret eden Çakır, "Burada katliam yapan zalimler, yaşadıkları süre içerisinde gönüllerindeki, vicdanlarındaki kelepçe ile yaşayacaktır. Herkes bilsin şehitler ölmez. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Türkiye tek vatandır, tek devlettir, tek millettir, tek bayraktır." ifadelerini kullandı.

"İnsanlık Sivas'ta yakıldı, Başbağlar'da kurşuna dizildi"

Başbağlar katliamının asırlar geçse de unutulmayacağını belirten CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, oynanan oyunların bozulduğunu dile getirdi.

Kardeşi kardeşe düşürmek için çok sayıda plan kurulduğunu ve bu planların tutmadığını kaydeden Durmaz, "Bu tezgah 2 Temmuz'da Sivas'ta oynandı. Baktılar ki amaçları tutmuyor, emellerine ulaşamadılar, bu aziz millet acısını bağrına bastı, birbirine kenetlendi. Onlar da tuttu 5 Temmuz akşamı Başbağlar'da 33 vatandaşımıza kahpece, kalleşçe bu acıyı yaşattı. İnsanlık 2 Temmuz'da Sivas'ta yakıldı, 5 Temmuz'da Başbağlar'da kurşuna dizildi." şeklinde konuştu.

Başbağlar Muhtarı Ali Akarpınar da şehitlerin acısını unutmadıklarını, 27 yıldır aynı acıyı yüreklerinde hissettiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Başbağlar köyündeki Şehitlik Anıtı ziyaret edildi. Törende, önceki yıllarda yapılan yemek ikramı ve bazı programlar bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadı.

Törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Erzincan Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Cemevi Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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