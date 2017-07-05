Başbağlar 24 Yıldır Adalet Bekliyor

ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Başbağlar Köyü'nde, 5 Temmuz 1993 günü PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 köylü, 24 yıldan beri adealetin yerini bulmasını bekliyor.



Erzincan'ın Kemaliye ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Barasor Vadisi'ndeki en son yerleşim merkezi olan Başbağlar Köyü'ndeki anma törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Ak Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.



Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Başbağlar katliamdan yaralı kurtulan Köy Muhtarı Ali Akarpınar, bir konuşma yaptı. Terörün ve teröristin hamisi olan şer odaklarının kurgulanmış senaryoyu Başbağlar Köyü'nde adeta bir soykırım yaparcasına uyguladıklarına işaret eden Muhtar Akarpınar "Yapılan katliamda 28 kişi olayın olduğu yerde, 5 kişi de evlerinde diri diri yakıldı, toplam olarak 33 vatandaşımızı katlettiler. Başbağlar katliamının sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri için tüm hukuki mücadeleyi bugüne kadar bütün meşru zeminlerde verildi" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ise "Ülkemizin içerisindeki bir takım hainlerle ülkemizin dışındaki düşmanlarımız bu ülkeyi bölmeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu bayrağı indiremeyecekler. Bu vatanı bölemeyecekler, birliğimizi, beraberliğimizi asla bozamayacaklar. Onlar ne yaparsa yapsınlar, onların bir hesabı varsa Allah'ında bir hesabı var. Bu milletin de bir hesabı var. Onlara en ağır şekilde bunun bedelini ödetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



ADALET İSTİYORLAR



Anma programı için İstanbul'dan köye gelen ve katliamda eşini kaybeden 47 yaşındaki Hafize Türkücü de 5 çocuğu ile köyde yaşadığı sırada köylerinin basıldığını anlattı. Hafize Türkücü, "O günden bu zamana kadar acılar çekmeye devam ediyoruz. Seneler geçtikçe acısı içimize oturuyor" dedi.



Katliamda 29 yaşındaki kardeşini kaybeden Ayşe Baltacı ise "24 yıldır soruyorum, sorguluyorum. Herkese soruyorum, bu Başbağlar şehitlerinin katili acaba neden bulunmuyor? Bir an önce bulunsun ve adalete teslim edilsin, bizimde gönlümüz rahata kavuşsun" diye konuştu.



Programda konuşmaların ardından Başpınar Köyü'ndeki şehit mezarları ziyaret ve dua edildi.



- Erzincan