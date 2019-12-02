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Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan: Yazılımda lider ülkelere ‘yazılım’ ihraç ediyoruz

Başarsoft, 'Geleneksel Teknoloji Konferansları Serisi'nin 14'üncüsünde Ankara'da iş ortaklarıyla buluştu.

02.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:50
Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan: Yazılımda lider ülkelere ‘yazılım’ ihraç ediyoruz

Başarsoft, 'Geleneksel Teknoloji Konferansları Serisi'nin 14'üncüsünde 'da iş ortaklarıyla buluştu. Açılışta konuşan Başarsoft 'su Alim Küçükpehlivan, "Başarsoft olarak, artık yazılımın merkezi olan ABD ve 'a da yerli yazılım ihraç ediyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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