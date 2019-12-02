Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan: Yazılımda lider ülkelere ‘yazılım’ ihraç ediyoruz

02.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:50

Başarsoft, 'Geleneksel Teknoloji Konferansları Serisi'nin 14'üncüsünde Ankara'da iş ortaklarıyla buluştu. Açılışta konuşan Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, "Başarsoft olarak, artık yazılımın merkezi olan ABD ve Hindistan'a da yerli yazılım ihraç ediyoruz" dedi.