'Başarmış kadınlar' hikayelerini anlattı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› 'Başarmış kadınlar' hikayelerini anlattı - Haberler
Menteşe, Muğla, Yaşam

'Başarmış kadınlar' hikayelerini anlattı

Menteşe Belediyesi, Karya Kadın Derneği, Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaklığında Hazırlanan 'Kendi Hikayesini Yazan Kadınlar; Başarmış Kadınlar" söyleşi etkinliği Konakaltı Kültür Merkezinde yapıldı.

11.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:55
'Başarmış kadınlar' hikayelerini anlattı

Menteşe Belediyesi, Karya Kadın Derneği, Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaklığında Hazırlanan 'Kendi Hikayesini Yazan Kadınlar; Başarmış Kadınlar" söyleşi etkinliği Konakaltı Kültür Merkezinde yapıldı.


Etkinlik Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz'ün konuşmasıyla başladı. Başkan Yardımcısı Ersöz konuşmasında başarmış kadınlar ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün alanında başarılı olmuş güçlü kadınlarımızla beraberiz. Onlar cesurca, azimle ve önyargılara kulak asmayarak çalıştılar ve başarılı oldular. Yaşıtlarına ilham verdiler, büyüklerinden saygı gördüler. Hepsini kutluyorum" dedi.


Başkan Yardımcısı Ersöz'ün konuşmasının ardından etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı söyleşisiyle devam etti. Okçuluk takımının şampiyon sporcuları Sevda Yaka, Gülçin Balık, Hazal Burun, Songül Lök ve Meltem Yaka okçuluk sporuna başlama süreçlerini, karşılaştıkları toplumsal önyargıyı, sorunları ve elde ettikleri başarıların hikayelerini katılımcılar ile paylaştılar.


Okçuluk takımının söyleşisinin ardından Menteşe Toplu Ulaşım Otobüs Şoförü Pınar Demircan Salim'in söyleşine geçildi. Pınar Demircan Salim, yüksek lisans öğrenimi sırasında başladığı otobüs şoförlüğü mesleği ile ilgili süreci ve başına gelen birkaç anısını esprili bir dille katılımcılara anlattı. Salim, "Kadınlar olarak bizler her şeyi başarabilecek güçteyiz. Öncelikle başarabileceğine inanmak ve vazgeçmemek gerekiyor. Bana her zaman destek olan başta ailem ve eşime teşekkür ediyorum" dedi.


Etkinliğe katılan Milli Takım Tekvando Antrenörü Naz Kargın Göktaş'da söyleşide bir konuşma yaparak spor yaşamı, karşılaştığı sorunlar ve Milli Takım Tekvando Antrenörlüğüne yükselme sürecini anlattı.


Söyleşilerin ardından okçuluk takımı sporcuları ve şoför Pınar Demircan Salim katılımcıların sorularını yanıtladı.


Etkinliğin sona ermesinin ardından Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz tarafından gün anısına okçuluk takımı sporcularına ve Pınar Demircan Salim'e teşekkür plaketi takdim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 631'e yükseldi
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Müslüm Gürses Burcu Kıratlı
Spor Abdullah Avcı Radamel Falcao Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: 'Başarmış kadınlar' hikayelerini anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 16:44:11. #1.14#