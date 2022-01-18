"Başarıya Ailecek İnanmak Çok Önemlidir"

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 9, 10, 11 ve 12'inci sınıflar ile yeni mezun öğrencilere yönelik faaliyet veren Keykavus Lise Medeniyet Akademisi'nin "Birlikte Başaracağız'' programları kapsamında düzenlediği konferansa Prof. Dr. Erdal Hamarta katıldı.

EBEVEYNLERİN ÇOCUĞUNUN BAŞARISINDA KATKISI BÜYÜK

Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Erdal Hamarta, anne ve babanın, çocuğunun başarısında büyük bir katkısı olduğunu ifade ederek, "Başarıya ailecek inanmak çok önemlidir. Ebeveynler öğrencilerinin başarma isteğini, hevesini güçlendirmek için onların sınırlarını bilmelidir. Zaman zaman esneklik sağlamalı ve birlikte vakit geçirerek onu başaracağına inandırmalıdır. Öğrencinin sınav başarısına göre sevgi skalası oluşturmak beklenmedik sonuçlar doğuracaktır. Onları her koşulda sevdiğinizi hissettirmezseniz elde edeceğiniz sonuç hayal ettiğiniz sonuçtan çok uzak olacaktır." dedi.

Programın sonunda konferansa katılan velilere çekilişle hediye çeki verildi.

Keykavus Lise Medeniyet Akademisi, milli ve manevi değerler temelinde yarınlarımızın teminatı olan gençlere ve ailelerini bilgilendirmek için ilerleyen tarihlerde uzman isimleri ağırlamaya devam edecek.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK SAYIDA ETKİNLİKE VE ATÖLYE

Konya Büyükşehir Belediyesi Keykavus Lise Medeniyet Akademisi'nde; Ders Destek ve Sınav Programları, Milli ve Manevi Eğitimler, Sosyal Faaliyetler ve Atölyeler gerçekleştiriliyor. Bilgehanelerde olduğu gibi Lise Medeniyet Akademisi'nde de PDR birimi bu sene ilk kez hizmet vermeye başlarken; hem gençlerin hem de ailelerinin istek ve ihtiyaçlarına göre konferanslar ve seminerler düzenleniyor. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanan; Fotoğrafçılık, Felsefe, Karikatür, TEKNOFEST, Fen Bilimleri ve Deney, Uzay ve Gökbilimleri, Sosyal İnovasyon, Drama, Dil, Kıraat, Görsel Sanatlar, Müzik ve Fitness gibi atölyeler de öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

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