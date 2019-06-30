Başarısız Görevin Ardından İsrail'in Uzay Aracı Beresheet 2.0, Ay'a Gönderilmeyecek

İsrailli uzay şirketi SpaceIL'in geçtiğimiz aylarda Beresheet Uzay Aracı'nı Ay'a gönderme çabası, yaşanan ciddi kaza sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Uzay aracının yeni versiyonu olan Beresheet 2.0'ı geliştirmeye başlayan şirket, bu sefer Ay hedeflerinden vazgeçti.

"Israel To The Moon" şeklinde bir mottoyla yola çıkan SpaceIL, Twitter üzerinden yapılan bu açıklama ile Ay'a gitme planından şimdilik vazgeçilmiş olduğunu duyurmuş oldu. Farklı bir bilimsel görevin gerçekleştirileceğini açıklayan yetkililer, bu projenin detaylarını ise henüz açıklamadı.

"Bu sefer Ay'a gitmiyoruz. Beresheet'in Ay yolculuğu zaten başarılı ve rekorlar kıran bir yolculuk oldu. Beresheet 2.0, Ay'a gitmek yerine çok daha farklı ve önemli bir görev gerçekleştirecek. Detaylar için takipte kalın..."

Yaşanan kazaya rağmen kendini başarılı gören SpaceIL'in internet sayfasında ise "İsrail'in ikinci uzay aracını Ay'a indiriyoruz" açıklaması hâlâ yer alıyor. İlk denemesinde başarısızlık yaşayarak kaza geçiren Beresheet isimli uzay aracı, bir süre daha Ay'a gidemeyecek gibi görünüyor.