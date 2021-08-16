Başarısını ödülle taçlandırdı
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Başarısını ödülle taçlandırdı

Başarısını ödülle taçlandırdı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sezen Aksu'nun şarkılarına bambaşka bir yorum katarak müzikseverlere farklı bir lezzet sunan Okan Tok, emeklerinin meyvesini toplamaya başladı. Minik Serçe'nin efsane şarkısı 'Dansöz Dünya' ya yaptığı cover ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Tok, geçtiğimiz gün Dedeman Otel'inde yapılan törende 'En İyi Cover Şarkı ödülüne layık görüldü.

"Onlarında Göz Yaşları Var" projesiyle sokak hayvanları için gönüllü çalışmalarda bulunan Okan Tok, ödülünü alırken son dönemde ülkemizde yaşanan doğal felaketlerden etkilenen hayvanları da unutmadı. Ödülünü hayvanları kurtarabilmek için canla başla çalışan görevliler için aldığını belirten sanatçı, müzik kariyerindeki başarısını hep hayvanlara şifa dağıtmak için kullanacağını açıkladı.

Genç yetenekleri arıyor

Genç yeteneklere fırsat vermek istediğini ifade eden Okan Tok, "Bugüne kadar hep kendi tırnaklarımla çalıştım. Yeni projelerimde genç yeteneklere de fırsat vermek istiyorum. Sezen Aksu şarkılarında olduğu gibi insan ruhuna dokunan sözler yazan bestecilerle çalışmak istiyorum. Kendine güvenen yetenekleri bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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