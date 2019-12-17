Başarının sırrı kadınlarda zeka ve öz güven, erkeklerde ise geniş çevre

17.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:02

Kadın Liderliği Global Enstitüsü, Politika Enstitüsü ve Ipsos MORI iş birliğinde 28 ülkeden 20 bin bireyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, başarılı olmak için kadınların zeki ve öz güvenli, erkeklerin ise geniş çevreye sahip olması gerektiği ortaya konuldu.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, araştırmada, kadınların erkeklere kıyasla hayatta öne çıkmasında etkili olan unsurların başında yüzde 28 ile zeka gelirken, zekayı, yüzde 26 ile kendine güven ve yüzde 25 ile "hiçbir zaman pes etmemek" izledi.

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireyler de kadınların hayatta öne çıkmaları için belirtilen ilk 3 unsurun önemli olduğunu düşünüyor. "Öz güvenli olmak" unsuru, yüzde 31 ile ilk sırada yer alıyor.



Erkeklerin hayatta öne çıkmaları için kadınlardan farklı olarak en önemli unsurların başında yüzde 22 ile bağlantılara sahip olmak geliyor.

Geniş bir çevreye sahip olan erkeklerin hayatta öne çıkabilecekleri düşünülürken, kadınlarda ise bu özellik erkeklere kıyasla önemli bir unsur olarak görülmüyor. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, erkeklerin politik bağlantılarının olması da hayatta öne çıkmaları için önemli bir diğer unsur.

Erkeklerin Türkiye'de hayatta öne çıkmaları için gerekli en önemli 3 unsurun başında yüzde 32 ile "politik bağlantılara sahip olmak", yüzde 29 ile "çok çalışmak" ve yüzde 28 ile "bağlantılara sahip olmak" geliyor.



"Çalışma, cinsiyet rollerini ortaya koyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Aslan, çalışmanın, kadın ve erkeklere yüklenen toplumsal cinsiyet rollerini belirgin olarak ortaya koyması bakımından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırma demokrasisi gelişmiş, bireyselci kültürün hakim olduğu, kadınların çalışma hayatında önemli yer edindiği ülkelerde gerçekleştirilmiş. Ancak sonuca bakıldığında gelişmiş ülkelerde dahi kadınlarla erkeklerin yaşamın birçok alanında eşit olmadığı gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve yaşam koşulları, başarılı olabilmek için koşullara kısa sürede uyum sağlamayı, etkin problem çözme becerilerine sahip olmayı, fırsatları önceden sezerek cesur ve girişimci olmayı gerektirmektedir. Bu koşullarda başarılı olabilmek eğitimli ve farklılaştırıcı deneyime sahip olmak önem taşıyor."

Türkiye'de ise kadınların başarısının en çok öz güvenle ilişkilendirildiğini aktaran Aslan, "Bunun bir nedeni, ataerkil kültürün kadınların kendilerini gerçekleştirmelerini engelleyici etkileri olabilir. Kadınlar bu yapıdaki dezavantajlı konumlarıyla kendilerini gösterebilmek, istediklerini elde edebilmek, başarılı olabilmek için erkeklerden daha çok kendine güvenli, mücadeleci olmak durumundadırlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA