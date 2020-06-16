Başarılı Yöneticiliğe Giden Yolda Duygusal Zekanın Önemi Nedir? A&B Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Aslıhan Tunçay, başarılı yöneticiliğe giden yolda duygusal zekanın önemini anlattı.

A&B Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Aslıhan Tunçay, başarılı yöneticiliğe giden yolda duygusal zekanın önemini anlattı. Beynin haz merkezinin bağımlılıkları, kaygıları belirlediğini ve bu kısmın hasar görmesi durumunda hayat boyunca haz alınamayacağını belirten Tunçay, duygusal zekanın toplumsal ve kültürel bir şekilde bir şeyler paylaşmakla ilgili olduğunu söyledi.

Tunçay, duygusal zekayı iyi tanımlayan kişilerin, insanları tanıma ve anlama yeteneğinde iyi bir kurgu yarattığını ve bunun hayal gücünü geliştirerek başkalarının konuşabildiği dilleri daha iyi algılamaya yaradığını belirtti. Duygusal zekasını doğru kullanarak dönüşümsel lider olabilen bir yöneticinin, çalıştığı insan kadar dil sayısı ve yeteneğe sahip olması gerektiğini ifade etti.

Başarılı yöneticiden önce mutlu bir yönetici olmak gerektiğini vurgulayan Tunçay, "Bizi dinleyenler, mutlu bir yönetici ve mutlu bir ekibe sahip yönetici olma arzusu içerisindeyse, mutlaka çalıştığı ekipteki insan sayısı kadar dil bilecek duygusal zekaya sahip olmalıdır" diye konuştu.