Başarılı Türk temsilcilerimizden pAura yeni içeriği ProNight'ı duyurdu!
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Başarılı Türk temsilcilerimizden pAura yeni içeriği ProNight'ı duyurdu!

Başarılı Türk temsilcilerimizden pAura yeni içeriği ProNight'ı duyurdu!
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pauravalorant yeni içeriği ProNight ile her hafta profesyonel oyuncular ile kapışacak!

Heretics'te forma giyen başarılı Türk temsilcimiz Melih "pAura" Karaduran yeni içeriği ProNight'ı duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderi ile hayranlarına yeni konseptini duyuran başarılı oyuncu ilk rakibini de söylemiş oldu!

Tecrübeli oyuncu yeni konsepti ile profesyonel VALORANT oyuncularını konuk edecek. Team llk bölümünde Team tecoNe ile karşılaşacak, takımlar ise şöyle:

Team pAura

pAura

qRaxs

Turko

russ

cNed

Team tecoNe

tecoNe

  • AsLanM4shadoW

    • Sterben

    mini

    LURZYOYO

    Kapışmanın henüz tarih ve saati belli değil ancak yakın zamanda belli olacaktır. Tüm hayranlar bu kapışmayı dört gözle bekliyor gibi görünüyor!

    Kaynak: Playerbros

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