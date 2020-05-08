Başarılı trafikçiler ödüllendirildi
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Başarılı trafikçiler ödüllendirildi

Başarılı trafikçiler ödüllendirildi
08.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:12

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trafik Haftası nedeniyle özverili çalışma sergileyen personelleri 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trafik Haftası nedeniyle özverili çalışma sergileyen personelleri 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bu yıl 2 ile 8 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Trafik Haftası nedeniyle Eriklimanı Mahallesi'nde bulunan trafik uygulama noktasını ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Vali Sarıfakıoğulları'na İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Karayolları 104. Şube Şefi Kadri Altuntaş eşlik etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve meydana gelen kazaların minimuma indirilmesi için çalışan, gece gündüz demeden özverili çalışmalarından ve görevlerinde göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılarından dolayı Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Cemal Adıgüzel, Jandarma Uzm. Çvş. Adem Çalışkan, Trafik Polis Memurları Kenan Koç, Nurettin Andıç ve Aşkın Yılmaz, Belediye Zabıta Görevlisi Zafer Akgün ve Karayolları Görevlisi Bayram Bağ, Vali Sarıfakıoğulları tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Vali Sarıfakıoğulları, uygulama noktasından ayrılırken görevli personellere de işlerinde kolaylıklar diledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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