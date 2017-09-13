Başarılı Tekvandocular Sarı Kuşağa Geçti

Çatak ilçesinde tekvando kursunda başarı gösteren sporculara sarı kuşak verildi.



Kaymakamlık ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursun ilk 2 ayı sonunda sarı kuşak için sınav yapıldı.



Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Asım Akgül'ün de izlediği sınavda başarılı olan sporcular, sarı kuşak almaya hak kazandı.



Yarışma sonrası açıklama yapan Kaymakam Akgül, sporun önemine dikkat çekti.



Akgül, "Gençlerimiz için sadece eğitim değil. Eğitim ve spor bir arada olmalı. Çünkü gençlerimiz eğitim ve sporla eş zamanlı olarak uğraşırlarsa tüm kötülüklerden uzak durmuş olurlar. Her biri geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerimiz toplumumuza yararlı birer birey olacaklardır. Ben hocamıza göstermiş olduğu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.